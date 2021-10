Vasto incendio in capannone azienda logistica nel Sannio

(ANSA) - BENEVENTO, 13 OTT - Numerose squadre dei vigili del fuoco sono in azione ad Airola (Benevento) per un vasto incendio divampato in un capannone di un'azienda di logistica nella zona industriale.

Un'alta colonna di fumo nero si è alzata nel cielo richiamando l'attenzione di cittadini e automobilisti. Al momento non si registrano feriti. (ANSA).