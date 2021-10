Napoli: appello vescovo, patto educativo per la città

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - L'arcivescovo Domenico Battaglia lancia un appello per un patto educativo per Napoli. Una richiesta ancora più pressante dopo i fatti di sangue degli ultimi giorni e che hanno portato lo stesso Battaglia a denunciare che ''stanno uccidendo Napoli''.

La richiesta è rivolta "ai cittadini, alle associazioni, alle istituzioni locali e regionali, al Governo nazionale perché i ragazzi di Napoli possono essere un'opportunità per l'intero Paese''. Da qui l'invito "a ritrovarci ad un tavolo condiviso per dare vita ad un percorso comune che vada oltre la denuncia e diventi proposta concreta per rigenerare le ferite del presente in speranza di futuro''.

''A tutti dico - spiega Battaglia- che è vero che stanno uccidendo Napoli ma camminando insieme ed unendo le nostre forze possiamo diventare protagonisti di una nuova stagione di riscatto, curando le ferite della nostra città e alimentando semi di bene". (ANSA).