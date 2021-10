Cinema: Giornate professionali a Sorrento per il rilancio

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Le Giornate professionali di cinema, il principale appuntamento professionale dell'industria cinematografica, organizzata dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA, si svolgeranno a Sorrento dal 29 novembre al 02 dicembre. La 44/a edizione intende rappresentare un momento chiave in una fase di riequilibrio dell'industria cinematografica italiana, riunendo esercenti, distributori, produttori, autori, giornalisti e istituzioni di filiera, non soltanto per conoscere l'offerta cinematografica del 2022 ma anche per tirare le somme di un anno decisamente anomalo.

Le "Giornate Professionali di Cinema" con la partecipazione di registi, autori, attori e verteranno sulle anticipazioni della prossima stagione cinematografica.

Seminari e tavole rotonde sui temi di attualità del mercato, dalla conversione green delle sale cinematografiche alla centralità della formazione delle nuove generazioni, dal focus sull'andamento dei mercati internazionali al confronto con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sui sostegni al settore.

Grande novità di questa edizione la media partnership con TikTok, piattaforma di intrattenimento leader per i video brevi anche per raccontare, tramite una masterclass, le peculiarità e le opportunità della piattaforma e della sua community e come utilizzarle per sostenere la ripresa dell'industria del cinema. La manifestazione sarà aperta anche alla città di Sorrento con anteprime gratuite per il pubblico.

Mercoledì 1° dicembre nella Sala Sirene dell'Hilton Sorrento Palace verranno consegnati i Biglietti d'Oro: i riconoscimenti ai campioni d'incasso della passata stagione, alle aziende e alle sale cinematografiche e le Chiavi d'oro Anec ai giovani talenti: Saranno premiati Aurora Giovinazzo protagonista di "Freaks out" di Gabriele Mainetti presentato con successo alla Mostra del cinema di Venezia e Lorenzo Zurzolo, che ha ricevuto nel 2021 il Nastro d'Argento premio Persol - Personaggio dell'anno per la sua interpretazione come protagonista del film di Federico Zampaglione "Morrison". (ANSA).