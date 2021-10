Nino D'Angelo, Il poeta che non sa parlare album e libro

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Un album d'inediti, un tour live e un nuovo libro ricco di racconti e di poesie: un unico grande progetto artistico unito dallo stesso titolo "Il Poeta che non sa parlare". E' il ritorno di Nino D'Angelo tra attualità, sociale e amore. Nove canzoni inedite e una cover di un suo brano del 2012 reinterpretata con 8 cantanti napoletani per un album di 'world-pop', in uscita il 15 ottobre (prodotto dalla Di.Elle.O e distribuito da Believe). E un nuovo libro di aneddoti di vita (Baldini+Castoldi), in libreria il 14 ottobre accompagnati da versi di canzoni del cantautore che legano alcune sue esperienze personali.

Tra gli ospiti del disco Toni Servillo (che apre il disco con un'introduzione parlata in 'Pane e canzone'), James Senese (in 'Vivere è murì'), Rocco Hunt (in 'Chillo è comm' 'a te') e 8 cantanti napoletani in 'Ammore è dà' (Mavi Gagliardi, Livio Cori, Fabiana Martone, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Andrea Sannino, Milly Ascolese e Gianluca Capozzi). Gli arrangiamenti sono curati dal Maestro Nuccio Tortora.

Un album che racconta anche la cupa attualità di oggi, la scoperta della provvisorietà della vita: "Quando hai la morte di fianco è difficile scrivere della vita e a dire il vero non pensavo a un'opera nuova, volevo continuare a promuovere i miei testi passati non ancora ascoltati, secondo me, con la dovuta attenzione". Un disco che affronta varie tematiche, dal sociale ("Le diseguaglianze tra ricchi e poveri sono aumentate, razzismo ed emigrazione sono purtroppo temi sempre in voga") alla politica ("Troppe voci dissonanti da una politica molto spesso strafottente, chiusa in una perenne campagna elettorale"). Non manca anche l'amore e una dedica commovente a Maradona.

"Ai tempi della scuola - racconta D'Angelo, spiegando il titolo del progetto - la maestra mi disse: Tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male.

Questa frase mi è rimasta impressa da allora ed è ora di condividerla con il mio pubblico".

'Il Poeta che non sa parlare' è anche un tour che prenderà il via il 3 marzo 2022 dal Teatro Massimo di Pescara. (ANSA).