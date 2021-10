Appalti truccati: atri due ai domiciliari a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 12 OTT - Altri due arresti sono stati eseguiti dalla squadra Mobile di Salerno nell' ambito dell' inchiesta sugli appalti truccati, nella quale è stato arrestato ieri il consigliere regionale Nino Savastano ed è indagato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per 20 giorni a carico di due persone legate alle cooperative sociali.

La vicenda è legata all' audio che era circolato nelle ore immediatamente successive al voto per le Comunali del 3 e 4 ottobre e che era stato denunciato dall'opposizione. (ANSA).