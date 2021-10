Appalti truccati: indagato anche sindaco di Salerno

(ANSA) - SALERNO, 11 OTT - C'è anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli tra i 29 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno. Il primo cittadino, che è stato riconfermato alla guida della città lunedì scorso con il 57% (era sostenuto da una coalizione civica di centrosinistra), risulta indagato per fatti risalenti alla precedente Amministrazione.

Con lui risultano coinvolti anche un dirigente del Comune e un ex presidente di una società partecipata dell'Ente. Le indagini effettuate dalla Squadra Mobile di Salerno e coordinate dalla Procura di Salerno, hanno portato all'emissione di dieci misure cautelari (una in carcere, 2 ai domiciliari e 7 divieti di dimora), una delle quali ha colpito l'ex assessore e attuale consigliere regionale della Campania, Giovanni (Nino) Savastano.

(ANSA).