Covid: a Napoli via terze dosi per over 60 e giovani fragili

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Partono oggi a Napoli le terze dosi "booster" di vaccino contro il covid anche per gli over 60 e per persone sopra i 18 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. L'Asl Napoli 1, in una nota, spiega che continua la somministrazione della terza dose seguendo la Circolare del Ministero della Salute dell'8 ottobre e in linea con le indicazioni regionali e precisa che si aggiornano le categorie e le fasce di età. Per età uguale o maggiore di 12 anni è possibile ricevere la somministrazione della terza dose, a condizione che abbiano ricevuto due dosi delle quali la seconda dose somministrata da almeno 28 giorni e di trovarsi in una delle seguenti condizioni: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). La sussistenza di una delle condizioni saranno - dai cittadini - dichiarate al momento dell'accettazione e autocertificate in sede di anamnesi alla presenza del medico vaccinatore che ne prenderà atto. (ANSA).