Sanità:Napoli; meeting di chirurgia pediatrica laparoscopica

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Oltre 50 chirurghi pediatri provenienti da diversi Stati si ritroveranno a Napoli, dal 13 al 15 ottobre, per il corso europeo di Chirurgia laparoscopica e robotica pediatrica. Il corso è organizzato con il patrocinio della Società Europea di Chirurgia Pediatrica (EUPSA ) e Società Europea di Laparoscopia Pediatrica (ESPES), ed è organizzato da Ciro Esposito, ordinario di Chirurgia pediatrica nell'Università Federico II e ceo dell'ESPES. I docenti del corso parteciperanno al convegno con una doppia veste: una didattica con la presentazione di relazioni sulle tecniche videochirurgiche e robotiche eseguibili nel bambino per le patologie gastrologiche, uro-ginecologiche e toraciche, e una sperimentale per insegnare le medesime tecniche agli iscritti, aiutandoli nella realizzazione di interventi laparoscopici di varia difficoltà su modello animale sotto il loro tutoraggio.

Gli iscritti svolgeranno 24 ore di attività didattica di cui oltre 10 ore di attività pratica in dry lab e su simulatore robotico e al termine riceveranno un certificato europeo abilitante per la pratica della chirurgia laparoscopica pediatrica. ''La Chirurgia pediatrica del Policlinico Federico II è stata scelta dall'EUPSA come centro di formazione europeo per la Chirurgia mini-invasiva pediatrica - spiega Esposito - e ciò permetterà al nostro centro di ricevere ogni anno giovani chirurghi pediatri che vogliono specializzarsi. La laparoscopia o chirurgia mini-invasiva pediatrica e la chirurgia robotica sono tecniche all'avanguardia nella terapia di molte affezioni chirurgiche del bambino. Simili corsi in Europa si possono seguire soltanto a Napoli e a Strasburgo''. Il corso si focalizza in particolare sulla Chirurgia pediatrica neonatale.

Il reparto di Chirurgia pediatrica dell'Università Federico II di Napoli si distingue, rilevano gli organizzatori, come centro di riferimento in Italia e all'estero per la Chirurgia mini-invasiva pediatrica eseguendo circa 1500 interventi l'anno molti dei quali in chirurgia mini-invasiva. ''Grazie alla Chirurgia laparoscopica e robotica pediatrica abbiamo invertito il flusso della migrazione sanitaria". (ANSA).