Napoli:Manfredi,per risanare debito ok a intervento centrale

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - "Sicuramente il debito non è sostenibile solo dalla città di Napoli. Si è accumulato in 20 anni e credo sia necessario un intervento centrale con paletti certi e chiari per rilanciare la terza città d'Italia, con 4 milioni di abitanti nell'area metropolitana". Cosi' il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a sky Tg24.

Per Manfredi le responsabilità non sono da attribuire solo a chi ha governato la città. A finire in crisi è il sistema della finanza locale, a Napoli come altrove. "Quando c'è uno squilibrio della finanza locale - spiega - c'è il blocco del turn over e non si può mettere personale qualificato in posti chiave e i servizi vengono meno, nessuno dei comuni in predissesto ha fatto passi avanti. Giusto mettere dei paletti - la tesi di Manfredi - ma bisogna garantire ai comuni la possibilità di dare servizi. Lo squilibrio della finanza locale non e' un tema solo di Napoli e del Mezzogiorno ma di tutti i comuni. E' evidente - conclude - che il sistema non funziona, penso anche a Torino e altre citta del Nord. Trova in Napoli una grande emergenza, ma riguarda tutti". (ANSA).