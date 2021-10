Napoli: Manfredi, con de Magistris discontinuità nel metodo

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Rispetto al suo predecessore de Magistris che sulla sua scrivania al Comune teneva le foto di Che Guevara e Mimmo Lucano, Gaetano Manfredi, neo sindaco di Napoli, promette scelte di impronta istituzionale.

"Metterò quella del Presidente della Repubblica - risponde a Sky Tg 24 - e quella della mia famiglia che ha sempre pagato il prezzo più alto delle mie scelte e che temo potrò vedere poco". "Discontinuità con de Magistris? La discontinuità deve essere nel metodo - ha sottolineato - la città deve essere molto inserita nella filiera istituzionale. Napoli è una grande città.

Poi le cose positive fatte dalla vecchia amministrazione non vedo perché non debbano essere confermate, non ho un approccio ideologico, ma il metodo deve essere cambiato". (ANSA).