Covid:Napoli;stop ricoveri a Ospedale Mare e Loreto Mare

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - L'Ospedale del Mare, il Loreto Mare e il San Giovanni Bosco a Napoli non ospiteranno più pazienti covid e torneranno a fare assistenza medica ai pazienti che necessitano di aiuto per altre patologie. E' quanto deciso oggi dall'Unità di Crisi della Regione Campania sul covid19.

L'Unità di Crisi della regione Campania ha dato indicazioni alla alla 'Asl Napoli 1 Centro di "ricondurre l'Ospedale Loreto Mare a struttura di ricovero per pazienti non Covid", di "riportare i posti letto dell'Ospedale del Mare dedicati ai pazienti Covid alla originaria destinazione" e di "riattivare il Pronto Soccorso presso l'ospedale San Giovanni Bosco". Da oggi a Napoli i pazienti covid saranno quindi ricoverati all'ospedale infettivologico Cotugno e nel padiglione dedicato all'ospedale Cardarelli. (ANSA).