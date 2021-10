Pnrr: Campania; 9 i progetti ammessi a finanziamento,134 mln

(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - Sono 9 al momento i progetti ammessi ai finanziamenti del Pnrr per la Campania per un totale di quasi 134 milioni di euro. I progetti che beneficeranno delle risorse europee sono: Rigenerazione urbana del comparto sud del territorio di Caserta: Rione Acquaviva ed area ex Saint Gobain, proposto dal Comune di Caserta (il finanziamento ammesso è pari a 14.525.359,85 euro); Abitare il territorio periurbano, progetto della Regione per i comuni di Castel Volturno, Cellole, Mondragone e Sessa Aurunca (finanziamento 15milioni); Realizzazione di nuovi alloggi.

progetto della Regione (15milioni); Ripopolamento e resilienza aree Alta Irpinia, progetto della Regione Campania (15 milioni); Riqualificazione quartiere Savorito proposto dal Comune di Castellammare di Stabia (15 milioni); Riqualificazione immobili comunali ex Orsoline e mercato commestibili-galleria Malies proposto dal Comune di Benevento (euro 14.407.686,96); Recupero Rione Salicelle, progetto del Comune di Afragola (15 milioni); Riqualificazione quartiere Chiaiano, progetto del Comune di Napoli (15 milioni); Progetto per area nord Napoli e area casali di Marianella e Piscinola, proposta del Comune di Napoli (finanziamento ammesso 15 milioni).