Calcio: Hse Safety Cup, in campo per la sicurezza sul lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - "La sicurezza si fa in squadra": questo lo slogan della seconda edizione della Hse Safety Cup, torneo amichevole di calcio a quattro in programma sabato prossimo, 9 ottobre, nello Stadio Paudice di San Giorgio a Cremano (Napoli). In campo la squadra del Consiglio Regionale della Campania, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers, la squadra dell'Ordine Professioni Sanitarie Tecniche della Campania e la Nazionale Attori per la vita.

"Tutte insieme - rilevano gli organizzatori - si sfideranno sul manto erboso per creare un ulteriore momento pubblico di sensibilizzazione sul tema della sicurezza e della salute sul posto di lavoro". La manifestazione, che rientra nell'ambito delle iniziative programmate dall'Hse Symposium di Napoli, è organizzata da Associazione Europea Prevenzione in collaborazione con SAFETYPLAYERS Nazionale Italiana Sicurezza Lavoro, C.O.N.I. Comitato Nazionale Italiano Fair Play e Comune di San Giorgio a Cremano.

"Da anni - sottolinea Vincenzo Fuccillo, presidente AEP - lavoriamo per estendere a tutti gli ambiti della nostra società la cultura della conoscenza in tema di sicurezza sul lavoro e le possibili azioni preventive che ciascuno di noi deve saper mettere in pratica per contrastare ed evitare il verificarsi di eventi tragici". L'appuntamento allo Stadio di San Giorgio a Cremano rientra proprio in una strategia di comunicazione condivisa attivata dall'Hse Symposium, manifestazione incentrata sui temi della Salute, Sicurezza sul lavoro e Ambiente programmata il 29 e 30 ottobre nell' Aula Magna "Gaetano Salvatore" dell'Università degli Studi Federico II al Secondo Policlinico di Napoli. L'HSE Symposium è organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II di Napoli, dall'Associazione Europea per la Prevenzione, con il supporto di Inail Direzione regionale Campania, di Ebilav - Ente Bilaterale Nazionale e di Fondolavoro. (ANSA).