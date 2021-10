Napoli: Manfredi, debito? Sicuro che Draghi ci aiuterà

(ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - Il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si dice "convinto" che arriveranno fondi per aiutare il Comune "soffocato" dal debito.

"E' un debito che soffoca Napoli - spiega alla trasmissione tv Agorà Extra - in un paese che ha un debito così alto, quello dei comuni in proporzione diventa grande scure sui servizi dei cittadini". Se ha avuto rassicurazioni da Draghi? "Sono convinto che arriveranno - risponde Manfredi - se i Comuni devono spendere e risorse del Pnrr devono fare progetti, si ha bisogno di Comuni che funzionano, con personale. Oggi dobbiamo giudicare i Comuni dagli obiettivi raggiunti, non dai debiti". (ANSA).