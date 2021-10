Napoli: per Manfredi un corno in regalo dai commercianti

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Non è mancata una concessione al folklore nella prima giornata da sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. In visita alla Galleria Umberto, nel cuore della città, Manfredi ha ricevuto in dono dai commercianti un caratteristico corno scaccia jella. Un attimo di esitazione prima di accettare il regalo per Manfredi che ieri ha ribadito la sua idea di una Napoli lontano dagli stereotipi: "Meno folklore - ha scherzato impugnando il corno - ma di un po' di scaramanzia alla fine abbiamo bisogno tutti quanti". (ANSA).