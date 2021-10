Maltempo: voragine in via Cinthia, a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Una voragine si è aperta nel tardo pomeriggio in via Cinthia, nella zona occidentale di Napoii, nei presso del Centro Commerciale Azzurro, e dell' uscita della Tangenziale di Fuorigrotta.

La mancata tenuta dei tombini,, sotto la pioggia insistente caduta per tutto il pomeriggio, ha creato un vero e proprio fiume di acqua, che h creato difficoltà agli automobilisti.

Vasti allagamenti si segnalano anche ad Agnano, ancora nella zona occidentale della città. (ANSA).