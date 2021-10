Maltempo: pioggia e fango nell' area flegrea

(ANSA) - POZZUOLI, 05 OTT - -La pioggia abbondante che si è abbattuta su tutta l'area flegrea ha creato notevoli disagi e problemi alla circolazione.

I maggiori disagi si sono avuti a Monte di Procida (Napoli) dove il sindaco, Giuseppe Pugliese, è sceso in strada alle prime luci dell'alba per fronteggiare con i vigili urbani e squadre della Protezione Civile i dissesti prodottisi nelle strade e gli smottamenti nelle zone collinari. Numerose le chiamate alla Protezione Civile comunale per allagamenti di terranei e dissesti nella zona di Cappella.

A Bacoli la pioggia copiosa ha creato fiumi di fango in varie zone della città con problemi alla circolazione veicolare e soprattutto alle attività commerciali ai piani terra. A Quarto, infine, i fiumi di fango provenienti dalla collina a confine con Marano, località Paratine, hanno provocato l' esondazione del canale e della vasca pluviale di via Crocillo. Allagamenti si sono avuti in località Bivio, in via Campana ed in via Masullo.

(ANSA).