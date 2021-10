Maltempo: nuova voragine a Napoli, chiusa uscita tangenziale

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - E' stata chiusa al traffico, in serata, l'uscita della tangenziale di Fuorigrotta in direzione Soccavo-Pianura, a causa di una voragine apertasi a lato della carreggiata di via Rotondella. Sul posto la Polizia municipale di Napoli. Lo sprofondamento si aggiunge a quello di via Cinthia, entrambi sono conseguenze della bomba d'acqua abbattutasi nel pomeriggio sulla zona occidentale di Napoli e l'area flegrea. (ANSA).