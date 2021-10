Comunali:a Napoli Pd primo partito,lista Manfredi scalza M5S

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - E' il Pd il primo partito a Napoli in queste elezioni comunali. Il dato è definitivo. Al Partito democratico vanno il 12,20% dei voti, in crescita rispetto alle ultime Comunali del 2016 (11,64%) ma con consensi quasi dimezzati rispetto alle Europee del 2019 quando ottenne il 23,29%.

Seconda è la lista Manfredi sindaco direttamente riconducibile al candidato eletto primo cittadino: 9,92% e non ci sono raffronti su precedenti elezioni. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle con il 9,73%: in leggero aumento rispetto alle precedenti Comunali (9,66%) ma in fortissimo calo sulle Europee quando ottenne addirittura il 39,86%. Quarta, e prima dello schieramento a sostegno di Catello Maresca, è Forza Italia con il 6,63%. Cala rispetto a comunali (9,61) ed Europee (9,14).

Nella coalizione di Manfredi buon risultato degli Azzurri per Manfredi, lista promossa da Stanislao Lanzotti, ex coordinatore cittadino e capogruppo di Fi. Ottiene il 5,44 mentre la lista ritenuta riconducibile al governatore campano, De Luca, Napoli Libera è al 4,6%. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia arriva al 4,41%, stesso risultato delle Europee ma in crescita sulle Comunali quando ottenne l'1,2.

In questa tornata sono dispersi su altri candidati i voti che nella precedente consultazione erano andate ad almeno tre liste che si richiamavano al sindaco uscente Luigi de Magistris e che ottennero complessivamente il 25%. Assente, perchè esclusa a causa di irregolarità documentali, la lista della Lega. Alle ultime Europee ebbe il 12,3% dei consensi. Sono 37 i seggi finora assegnati ufficialmente in Consiglio comunale a Napoli secondo il sito della Prefettura. 28 quelli che vanno alla coalizione di centro sinistra guidata dal neo sindaco Gaetano Manfredi. 6 al Pd, 5 alla lista Manfredi sindaco, 5 al Movimento 5 Stelle, 2 ad Azzurri Noi Sud Napoli Viva, 2 a Napoli libera, 2 a Napoli solidale e di sinistra, 1 ad Adesso Napoli, 1 a Europa Verde, 1 al Centro Democratico, 1 ai Moderati. 7 i seggi per il centro destra di Catello Maresca.3 a Forza Italia, 1 a Essere Napoli, 1 a Napoli Capitale-Il Popolo della Famiglia-Lega Sud-Società e Famiglia, 1 a Cambiamo!. Un seggio a testa per le liste Bassolino per Napoli e Alessandra Clemente sindaco.(ANSA).