Comunali: nella città di De Luca si riconferma Enzo Napoli

(ANSA) - SALERNO, 05 OTT - Nel 'feudo' politico di Vincenzo De Luca, l'uscente Enzo Napoli si è riconfermato sindaco di Salerno. Quando mancano soltanto due sezioni alla chiusura dello spoglio (150 su 152), i dati hanno confermato l'orientamento che era emerso nella tarda serata. Il candidato del centrosinistra, trainato dalle civiche di ispirazione deluchiana, ha ottenuto il 57,39% dei voti, staccando in maniera netta gli sfidanti.

Elisabetta Barone, sostenuta tra l'altro dal Movimento 5 Stelle si è fermata al 16.77%. Pochi voti in meno per il candidato del centrodestra Michele Sarno che si attesta sul 16.02%. Seguono Antonio Cammarota (3.48%), Gianpaolo Lambiase (2.24%), Oreste Agosto (1.89%), Simona Libera Scocozza (1,11%), Maurizio Basso (0,61%) e Anna Maria Minotti (0.47%). La lista più votata è Progressisti per Salerno (17,61 %), mentre tra i partiti spicca il risultato del PSI (8.29%). Il Movimento 5 Stelle (4.41 %) è il primo partito della coalizione della Barone, mentre nel centrodestra Fratelli d'Italia si attesta al 4.74%, seguito dalla lista di Forza Italia-UDC-Liberal Socialisti (2.78%).

