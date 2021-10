Comunali: elezione bulgara per sindaco casertano, oltre 90%

(ANSA) - CASERTA, 05 OTT - Vittoria plebiscitaria a Parete, in provincia di Caserta, del sindaco uscente Gino Pellegrino, che viene riconfermato con il 90,02% dei consensi, ovvero 6109 voti contro i 677 dello sfidante Giuseppe D'Alterio. In una nota Pellegrino parla di "rielezione da record" e di "grande festa della democrazia con un'affluenza alle urne superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. Risulto essere il sindaco più votato di sempre a Parete e mi giungono notizie che dovrei essere il Sindaco più votato d'Italia. Grazie. Ho pianto dalla gioia".

Nel Casertano, inoltre, si registra la netta vittoria a Santa Maria Capua Vetere, comune dove Pd e Movimento Cinque Stelle si presentavano divisi e con due candidati, del sindaco uscente Antonio Mirra, sostenuto proprio dai democratici (63,71% pari a 10597 voti), e la sconfitta di Raffaele Aveta (3838 preferenze per il 22,32%), esponente Cinque Stelle cui non è bastata la visita a fine campagna elettorale del leader Giuseppe Conte.

