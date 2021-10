Maltempo: su Campania allerta gialla dalle 6 di domani

(ANSA) - NAPOLI, 04 OTT - La Protezione Civile della Regione Campania informa che la perturbazione attualmente in atto sulla Liguria, secondo l'evoluzione prevista dai modelli matematici, transiterà lungo la fascia tirrenica per raggiungere la nostra regione a partire dalle prime ore di domani.

Si tratta di un sistema frontale che potrà portare "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", anche intensi. Un quadro meteo associato anche a possibili raffiche di vento nei temporali.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo con rischio idrogeologico localizzato valevole a partire dalle 6 di domani mattina e fino alle 6 di mercoledì sulle seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

La perturbazione raggiungerà prima i quadranti settentrionali della Campania per poi scendere a Sud. (ANSA).