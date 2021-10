Covid: Campania, otto nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 04 OTT - Al Covid , nella giornata di ieri, sono risultate positive in Campania 163 persone a fronte di 5941 test eseguiti: come sempre dopo i weekend il minor numero di tamponi fa salire il tasso di incidenza, che è oggi del 2,74 contro l'1,91 di ieri. Le vittime sono 7 (il dato è relativo alle ultime 48 ore) più una che è deceduta in precedenza.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 17 (-1), quelli di degenza 209 (+6) (ANSA).