Serie A: Napoli settebellezze, è fuga scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - Il ko in Europa League è stato solo un incidente di percorso, il Napoli di Luciano Spalletti colleziona il settimo successo di fila, la fuga diventa piu' consistente anche perchè non era facile ribaltare la gara di Firenze, con Lozano e Rrahmani. Le ambizioni di scudetto si rafforzano.

E' la Fiorentina che senza timori e con personalità fa la partita costringendo il Napoli alla cautela. Un po' di stanchezza affiora per la capolista anche per la vitalita' dei viola che passano con Quarta su un'iniziativa di Vlahovic. Ma Osimhen con la sua veemenza si guadagna un rigore: Insigne si fa respingere il tiro da Dragowski che viene infilzato da Lozano.

La viola si sgonfia e il Napoli si prenda la partita con un colpo di testa di Rrhamani, ripetendo la prodezza di Udine. Poi i viola sfiorano il pari ma anche gli ospiti hanno la possibilita' di rendere piu' ricco il successo. (ANSA).