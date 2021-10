Comunali: l'affluenza alle 23 nei capoluoghi di provincia

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - E' Benevento il capoluogo di provincia campano con la maggior percentuale di votanti alle 23, ora di chiusura dei seggi: nella città sannita si è recato alle urne il 54,46% degli aventi diritto, contro il 78,53% alla stessa ora della precedente tornata in cui però si votava in un sol giorno. A Salerno, seggi chiusi alle 23 con il 46,54% di votanti (68,41 nel 2016); a Caserta è andato alle urne il 48,92% degli elettori (70,93 nella precedente tornata). A Napoli affluenza in picchiata: alle 23 ha votato solo il 33,72% (54,12 nel 2016). I seggi riapriranno domani alle 7 e sarà possibile recarsi alle urne fino alle 15. (ANSA).