Ambulanza senza assicurazione, sequestrata dai Cc a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - Senza assicurazione, multa e sequestro per un'ambulanza dopo che ai carabinieri è giunta una telefonata anonima: "Controllate l'ambulanza in Via Manzoni, proprio all'ingresso del Fatebenefratelli. E' senza assicurazione".

La soffiata si è rivelata veritiera e i militari della stazione di Napoli Posillipo hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo. Multati l'autista e il proprietario del mezzo, amministratore unico di una cooperativa sociale del rione Sanità (ANSA).