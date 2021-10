Al via il voto per le amministrative

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - Si vota per il rinnovo delle amministrazioni locali in 141 comuni della Campania, tra cui il capoluogo di regione, Napoli, e altri tre capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta e Salerno.

Sono 776.751 gli aventi diritto al voto per le amministrative nella città di Napoli, dove dalle 7 sono regolarmente in corso le operazioni in tutti gli 884 seggi. Si sono concluse nel corso della notte le surroghe dei presidenti - in tutto 282 - che hanno rinunciato alla nomina.

Prosegue l'apertura straordinaria delle municipalità - oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 - per la sostituzione delle tessere elettorali. (ANSA).