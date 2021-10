Metro' linea 1: Ministero rinvia ok a nuovi treni

(ANSA) - NAPOLI, 02 OTT - E' stata rinviata a metà prossima settimana la riunione con i tecnici del Ministero dei Trasporti per l' autorizzazione alla messa in esercizio dei nuovi treni della linea 1 del Metro' di Napoli, attesa ormai da un anno e mezzo.

A discutere con la Commissione del Ministero - che ha bloccato l' entrata in funzione del primo dei nuovi treni realizzati dalla spagnola CAF di Bilbao dopo l' incendio avvenuto il 13 luglio durante il collaudo - sarà il dirigente del servizio linea 1 dell' ANM Serena Riccio, aveva annunciato che i nuovi treni sarebbero stati messi sui binari prima della nuova stazione Duomo, inaugurata il 6 agosto.

Si dice "molto fiducioso" sul giudizio del Ministero il direttore di esercizio della linea 1 Vincenzo Orazzo. "Siamo passati ad un altro treno dopo l' incendio, un episodio accidentale, e porteremo a Roma una documentazione adeguata.

Non escludo, però - aggiunge - che possano chiedere il parere di qualche docente universitario o sollecitare qualche piccola integrazione". Se arriverà l' ok del MInistero quanto tempo ancora ci vorrà per vedere il primo dei sei treni già consegnati a Napoli, a partire da marzo 2020, in funzione? "Bisogna calcolare i 5 mila km obbligatori di pre-esercizio. Dunque dobbiamo prevedere un mese".

Intanto la Metropolitana collinare ha dimezzato - secondo i dati dell' ANM - i passeggeri (da 120 mila a 60 al giorno) rispetto a Gennaio 2020, in epoca pre-Covid, con conseguenze che si scaricano pesantemente sul traffico cittadino.

"I treni in servizio -dice Fabio Cuomo, del sindacato ORSA - sono appena 6. L' attesa nelle ore di punta supera i 20'. L' azienda dice di supplire con gli autobus, Ma sono cose che si possono raccontare ai giornali". Parla di "azienda ferma" e di "servizio allo sbando" Vincenzo Falco, della Cisal. "L' amministratore è in scadenza e c'è già il bando di concorso per il nuovo. Il Comune è assente, in attesa delle elezioni. Per affrontare il disastro del trasporto a Napoli mancano gli interlocutori" (ANSA).