La Salernitana non è più fanalino di coda, prima vittoria

(ANSA) - SALERNO, 02 OTT - In un colpo solo la Salernitana trova la prima vittoria nel campionato di serie A e abbandona l'ultimo posto in classifica. Con il Genoa all'Arechi decide un gol messo a segno nella ripresa da Djuric che manda in estasi il pubblico di fede granata. Ai liguri non basta un quarto d'ora d'assalto finale per tornare a casa almeno con un punto. A far festa, alla fine, è la squadra di Castori che dà seguito ai progressi mostrati nelle ultime uscite, facendo sua una partita caratterizzata dall'equilibrio. (ANSA).