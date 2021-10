Covid: Campania; nessuna nuova vittima, incidenza 1,59%

(ANSA) - NAPOLI, 02 OTT - Sono 303 i nuovi positivi al Covid in Campania su 19.052 test esaminati: il tasso di positività è dell'1,59 %, in lieve calo rispetto all'1,84 di ieri. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi non si segnalano nuove vittime. I posti occupati in terapia intensiva salgono a quota 22 (+1), quelli in degenza calano a 206 (-6). (ANSA).