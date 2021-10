Vaccini: De Luca, per terze dosi non seguiremo fasce d'età

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - "Per la somministrazione della terza dose del vaccino non seguiremo le fasce d'età". Lo ha detto in diretta Fb, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"Possiamo fare gli anziani, i fragili e poi mano a mano quelli che hanno fatto la prima dose mesi fa", ha aggiunto. (ANSA).