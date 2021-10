Vaccinati fantasma per avere il green pass nel Salernitano

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - Vaccinazioni fantasma per ottenere il green pass. Una quindicina di persone, nel Salernitano risulterebbero - secondo quanto riferisce Il Mattino - regolarmente iscritte nell'elenco dei soggetti vaccinati sulla relativa piattaforma della Regione Campania ma non avrebbero mai fatto il vaccino. Come ciò sia potuto accadere e quali siano i livelli di responsabilità sono gli aspetti al centro dell'inchiesta avviata dai Carabinieri dopo la segnalazione dei fatti verificatisi all'Asl di Scafati e confluiti in un fascicolo d'indagine aperto dalla Procura di Nocera Inferiore.

L'inserimento - è questo il sospetto - potrebbe essere stato effettuato utilizzando la password di accesso di un dipendente di uno dei centri vaccinali. Gli investigatori avrebbero comunque già individuato i falsi vaccinati nell'area a nord della provincia di Salerno. (ANSA).