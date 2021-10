TV: Rai 2, 'Bennato Story' domani a 'Felicità'

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - 'Bennato story' a 'Felicità' ma non solo: ci saranno anche la Sting a Taormina per la ripresa del suo tour mondiale e l'attrice Manuela Arcuri, domani 2 ottobre alle ore 12:00 su Rai2.

La rockstar inglese, il cantautore napoletano Edoardo Bennato nella sua Bagnoli tra musica e progetti urbanistici e l'attrice laziale sono tra gli ospiti di Pascal Vicedomini nella 15ª puntata del suo programma. Nel corso della trasmissione le immagini del pungiglione del rock festeggiato in Sicilia dalla moglie produttrice e regista Trudie Styler e dagli amici anche in occasione dei settant'anni che compie proprio il 2 ottobre.

Vicedomini ripercorrerà i ricordi attraverso i luoghi cari a Bennato, un artista sulla scena tra stadi e concerti anche internazionali da oltre quarant'anni. Manuela Arcuri racconterà la gioia di essere mamma "massimo traguardo per una donna" .

Tra gli altri ospiti di Felicità il coreografo Simone di Pasquale, l'attrice Francesca Tizzano e l'imprenditore Danilo Iervolino. (ANSA).