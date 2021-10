Picchia la moglie nel Napoletano, 34enne arrestato dai CC

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - Per sfuggire alle botte del marito si è chiusa a chiave in una camera del suo appartamento per chiedere aiuto ai carabinieri: è successo a Portici (Napoli), dove i militari dell'arma hanno arrestato, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, un 34enne già noto alle forze dell'ordine.

L'ennesima lite, questa volta scoppiata per problemi economici, è culminata con tirate di capelli, spintoni e schiaffi.

La donna, per evitare il peggio, è scappata in una camera dove ha chiesto aiuto chiamando il 112. Il 34enne è stato boccato da carabinieri e ora è chiuso nel carcere napoletano di Poggioreale in attesa di giudizio. (ANSA).