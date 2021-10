Covid: in Campania 286 positivi, stabile indice di contagio

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - Sono 286, in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 15.541 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile l'indice di contagio che ieri era pari all'1,95% ed oggi è all'1,84%.

Tre i decessi nelle ultime 48 ore; quattro i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano invariati a 21 i ricoveri nelle terapie intensive; continuano a calare i posti letto occupati in degenza (-12). (ANSA).