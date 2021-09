Napoli:ex questore De Iesu pronto a collaborare con Manfredi

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Della squadra di governo di Gaetano Manfredi, qualora risultasse vincitore alle imminenti elezioni amministrative, potrebbe far parte l'ex questore di Napoli e già vice capo della Polizia di Stato, Antonio De Iesu. A parlarne è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione di un sopralluogo nella zona di Chiaia dove è stato installato un sistema di videosorveglianza. Al sopralluogo ha partecipato anche De Iesu.

"Con De Iesu abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto - ha detto De Luca - e credo che abbia dato a Manfredi una disponibilità a offrire la sua collaborazione. E' un fatto di grande rilievo perché De Iesu è l'emblema della sicurezza a Napoli ed è anche, credo, simbolo di quello che può essere il governo della città fatto di persone di livello nazionale, di livello istituzionale in grado di garantire efficienza ma anche l'unità della comunità di Napoli".

''E' una personalità molto importante, la sua competenza è molto utile su uno dei temi fondamentali quale è la sicurezza' ha aggiunto Manfredi. Il candidato del centrosinistra ha spiegato che la sua eventuale Giunta sarà ''di alto livello, con personalità in grado di dialogare a livello nazionale e con competenza personale perché Napoli ha bisogno che in campo scenda il meglio''. Una Giunta quella che ha in mente Manfredi mista, composta da tecnici ''di alto livello'' e politici ''che dovranno essere anche loro di alto livello perché Napoli ha bisogno di grande qualità. Solo cosi - ha concluso il candidato sindaco - saremo all'altezza della sfida''.

Dal canto suo De Iesu ha affermato: ''Stimo le persone che fanno le cose e ho un rapporto di grande stima con Manfredi e De Luca nato sul campo''. 'Le persone - ha aggiunto - devono essere valutate per quello che fanno. Io amo Napoli ma bisogna dire che oggi Salerno, dove sono stato questore con De Luca sindaco, è una città deliziosa e spero che il nuovo sindaco possa dare un impulso e risoluzione ai problemi di vivibilità della città''.

