Europa League: Spartak Mosca con 300 tifosi a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Lo Spartak Mosca, avversario del Napoli nella seconda giornata della fase a gironi dell' Europa League, sarà sostenuto da circa 300 tifosi stasera a Fuorigrotta. Sono 280 circa i biglietti venduti. Buona parte dei supporters russi ha già raggiunto ieri Napoli. Un volo di Aeroflot da Capodichino alle 23.30 riporterà lo Spartak a Mosca.

La gara di stasera (.h.18.45) non è considerata a rischio dalle forze dell' Ordine. Non ci sono precedenti di ostilità tra le due tifoserie e la Questura ha schierato per il servizio d' ordine alcune centinaia di agenti, nella media di una gara di campionato.

Per il trasferimento dei supporters moscoviti allo stadio saranno adottate le ordinarie misure di sicurezza. (ANSA).