Ai sarcofagi di Saqqara il premio Bmta miglior scoperta 2020

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Va alla scoperta di oltre cento di sarcofagi nella necropoli di Saqqara in Egitto, annunciata a novembre 2020 , la 7ª edizione dell'International Archaeological Discovery Award "Khaled al-Asaad" della Borsa Mediterranea del turismo archeologico di Paestum. Lo annuncia il direttore della Borsa, Ugo Picarelli, precisando che il premio sarà consegnato a Mostafa Waziry, Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità di Egitto, il prossimo 26 novembre a Paestum, nell'ambito della XXIII edizione della manifestazione della manifestazione, alla presenza di Fayrouz, l'archeologa figlia del direttore del sito archeologico di Palmira assassinato nel 2015 dai talebani. Tra le cinque scoperte archeologiche finaliste c'erano anche gli ultimi ritrovamenti di Pompei tra cui il Thermopolium e il carro cerimoniale.

E la cerimonia del 26 novembre, dopo l'annullamento causa lockdown un anno fa della Borsa, sarà doppia con il premio alla scoperta archeologica top del 2019 che andò ai dieci rilievi rupestri assiri ritrovati a Faida, 50 km da Mosul e che non fu possibile consegnare. Alla scoperta delle "tre stanze di 2.000 anni fa sotto il Muro del Pianto di Gerusalemme" andrà infine lo Special Award per il maggior consenso sulla pagina Facebook della BMTA, L'edizione 2021 della Borsa si terrà a Paestum nel Tabacchificio Cafasso, oltre che nella Basilica, il Museo Nazionale, il Parco Archeologico, da giovedì 25 a domenica 28 novembre. (ANSA).