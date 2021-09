Teatro: Bellini 'Work in progress' per una stagione europea

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - Dopo l'apertura nel segno della danza, partirà il 20 ottobre la stagione di prosa del teatro Bellini con 'Don Juan in Soho' di Patrick Marber ispirato al Don Giovanni di Molière per la regia Gabriele Russo, sul palco Daniele Russo nei panni di uno spregiudicato DJ. Puyò definirsi una stagione da teatro ' europeo' denominata 'Work in progress / Lavori in corso' quella presentata dai due fratelli Russo, dopo circa due anni di chiusura imposti dalla Pandemia di Covid-19, che si articola su ben tre cartelloni con l'utilizzo di tutti gli spazi in vari orari e incursioni digitali. Tra i titoli in programma nella sala grande 'Furore' di Steinbeck (9-17 novembre) con Massimo Popolizio, a dicembre 'Regalo di Natale' di Pupi Avanti (adattamento Sergio Pierattini con Gigio Alberti, Giovanni Esposito) e il ritorno de 'Le cinque rose di Jennifer', classico di Annibale Ruccello e Premio Le Maschere del Teatro Italiano" come miglior attore protagonista a Daniele Russo.

E ancora, dal 2022 ' The spank' di Hanif Kureishi con Filippo Bini, 'Chi ha paura di Virgina Woolf' regia di Antonio Latella, con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, 'Miracoli metropolitani' di Carrozzeria Orfeo, ci sarà anche Zero Calcare col fumetto 'Kobane calling on stage'.

'Pieces of a Woman' e 'Imitation of life' di Kernel Mundruczó, segnano l'inizio della collaborazione con il maestro ungherese ANSA).