Ordigno rudimentale esplode in condominio a Ponticelli

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri sera nel cortile di un condominio abitato da un pregiudicato, in via Piscettaro, nel quartiere Ponticelli, a Napoli.

L' esplosione ha danneggiato i vetri di alcune abitazioni. Una donna è stata colpita da alcune schegge ed è rimasta lievemente ferita.

Sull' attentato indagano gli agenti del Commissariato di zona. In un comunicato il "Comitato di liberazione dalla camorra".invita alla mobilitazione e ad iniziative contro la criminalità organizzata. (ANSA).