Napoli: ordinanza antismog, stop a Euro 0 e Euro 1

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - Stop dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 alla circolazione su tutto il territorio cittadino ad autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come auto d'epoca o storiche. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune di Napoli in cui si ordina anche lo stop alla circolazione dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, con eventuale sospensione in caso di ballottaggio, e dunque nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2021, su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie: autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 4; motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.

L'ordinanza specifica che queste limitazioni non si applicano alla rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli; al raccordo A1 Napoli-Roma; al raccordo A3 Napoli-Salerno; alla strada regionale ex SS 162 e al raccordo viale Fulco di Calabria. Il provvedimento stabilisce alcune deroghe.

Deroga anche per i veicoli di proprietà di un soggetto che risiede o è domiciliato nel Comune di Napoli in un'unità immobiliare che è stata oggetto, a partire dall'anno 2016, di un intervento di efficientamento energetico del fabbricato e/o degli impianti di climatizzazione accedendo alle forme di incentivazione e contributo previsti dalla normativa. (ANSA).