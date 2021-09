Draghi, sindaco di Napoli sarà commissario bonifica Bagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - "Per la bonifica dell'area di Bagnoli a Napoli il Cdm ha deciso di attribuire la funzione di commissario al sindaco, quale esso o essa sia. E' una vicenda lunga, speriamo di far bene almeno migliorando la governance".

Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).