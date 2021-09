Covid: in Campania 222 positivi, cala indice di contagio

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Torna a scendere, in Campania, l'indice di contagio. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi, sono 222 i casi positivi al Covid su 18.799 test esaminati. Se ieri l'indice era salito al 2,68%, oggi è pari all'1,18%.

Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive (-1) , mentre calano i ricoveri in degenza (-9).

