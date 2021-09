Made in Italy: 4 aziende della Campania tra le 'Best Managed'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Quattro aziende campane continuano ad eccellere anche dopo questo duro periodo di pandemia e sono tra le "Deloitte Best Managed Companies" del 2021. Si tratta di Tecno, che si aggiudica il premio per il quarto anno consecutivo conquistando la categoria Gold, e delle aziende Ambiente, Convergenze e R.D.R.

"Sono aziende che si erano già distinte nelle edizioni precedenti del nostro premio Best Managed Companies e che anche in quest'anno difficile, segnato dal perdurare della pandemia, hanno continuato a eccellere. Un modello per tutte le imprese del Mezzogiorno", commentano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, Partner Deloitte responsabile del premio, ideato da Deloitte Private con il sostegno di Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), Confindustria e di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (ANSA).