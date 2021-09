Cinema: NFF, Savoia e De Cicco i migliori attori

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Gigi Savoia è il miglior attore e Rosaria De Cicco la miglior attrice alla 22esima edizione del Napoli Film festival. "Una coppia" di Davide Petrosino si è aggiudicato il Vesuvio Award come miglior opera in concorso nella sezione SchermoNapoli Corti del Festival 2021, diretto da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone. Due le menzioni speciali che sono andate ad Emma di Andrea Bocchetti e Il solito pranzo di Andrea Valentino.

Quella di Gigi Savoia è la miglior interpretazione maschile per il film L'ora delle nuvole di Mario Sposito. Nell' adattamento de "La voce umana" di Cocteau rivisitazione di Giuseppe Bucci, Rosaria De Cicco in "La voce di Laura" vince come migliore interpretazione femminile. La premiazione che si è tenuta nella Sala Dumas dell'Istituto Francese di Napoli, dopo cinque giorni di proiezioni di numerose anteprime e con ospiti internazionali come il regista Stéphane Brizé e il maestro polacco Jerzy Skolimowski, oltre all'attrice Sabina Guzzanti.

Mercoledì 29 settembre il "Napoli Film Festival", in collaborazione con "Venezia a Napoli - Il cinema esteso", organizzano alle 18.30 e 20.30 al cinema Vittoria proiezioni speciali del film "Il buco" di Michelangelo Frammartino, vincitore del Premio Speciale della Giuria al 78° Festival del Cinema di Venezia, alla presenza del regista - che ha formato già tanti giovani autori napoletani come docente di FilmaP - Atelier di cinema del reale di Ponticelli - e della coautrice Giovanna Giuliani. (ANSA).