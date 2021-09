'Premio Ecologia Verde e Ambiente' a Sigfrido Ranucci

(ANSA) - SORRENTO, 26 SET - Sigfrido Ranucci, vice direttore di Rai 3 e conduttore di Report, è stato chiaro stamani quando ha ritirato a Sorrento il premio "Internazionale di Ecologia Verde e Ambiente" consegnatogli dalla senatrice Loredana De Petris per il suo impegno giornalistico sul fronte della legalità e dell'ambiente. "La politica, le istituzioni devono staccarsi dalle lobby. Negli ultimi anni abbiamo dimenticato il "bene comune" e dobbiamo puntare in modo concreto alla salvaguardia dell'ambiente, del lavoro".

Ranucci ha portato l'esempio di come la salvaguardia dell'ambiente e della salute siano ormai un problema globale e che tutti noi siamo interconnessi. "Le case farmaceutiche pe risparmiare i costi hanno spostato la produzione dalla Cina all'India. E come riportato in un servizio di Report in India i rifiuti della produzione degli antibiotici vengono sversati nei fiumi. Ed è qui che si formano i batteri resistenti, i batteri killer, che hanno causato, anche in Italia, tanti morti. 11 mila in un anno. Il problema è globale e bisogna muoversi subito." (ANSA).