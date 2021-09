Napoli 6 vittorie su 6, crescono Empoli e Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il Napoli non delude e inanella la sesta vittoria su sei e si riporta in testa alla classifica a punteggio pieno e in solitaria. Contro il Cagliari finisce 2-0 con la formazione di Luciano Spalletti trascinata da Osimhen, a segno nel primo tempo e poi artefice del rigore realizzato poi da capitan Insigne (alla 400/a presenza con la squadra partenopea). Crescono Fiorentina e Empoli portandosi in una posizione di classifica importante, grazie ai successi su Udinese (1-0) e Bologna (4-2).

Grazie a un gol di Berardi, torna alla vittoria (1-0) anche il Sassuolo inguaiando la Salernitana, sempre ultima. (ANSA).