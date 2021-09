M5S: Conte, salario minimo, reddito e decontribuzione Sud

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - "Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud non sono solo parole. Sono progetti al centro dell'azione politica del Movimento 5 Stelle".

Così Giuseppe Conte sintetizza i contenuti delle iniziative elettorali di ieri a Volla, Napoli, Sapri, Battipaglia, Eboli e Salerno che proseguiranno in Campania oggi con tappe a Melito, Napoli, Vico Equense, Frattaminore, Afragola, Arzano, Santa Maria Capua Vetere.

"Significa - aggiunge su Fb - adoperarsi affinché non esistano più oltre 4 milioni e mezzo di lavoratori che prendono meno di 9 euro lordi l'ora. Si traduce nel fatto che durante la pandemia quasi 4 milioni di persone sono riuscite a far fronte alla povertà assoluta. Tra cui minori e disabili". 'Vuol dire - sostiene Conte - che quest'anno nel Mezzogiorno sono stati già stipulati quasi 600 mila nuovi contratti". A suo giudizio "l'entusiasmo e la partecipazione di questi giorni ci dice che stiamo andando nella giusta direzione". (ANSA).