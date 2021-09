Droga: Cc scoprono piantagione di marijuana nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 26 SET - Trentadue piante di marijuana per un peso di 750 chilogrammi sono state sequestrate dai carabinieri a Castel Volturno (Caserta); nel corso dell'operazione sono finiti in manette e poi ai domiciliari due coniugi, lui 74enne, già noto alle forze dell'ordine, lei di 64 anni senza precedenti penali. La piantagione è stata scoperta dai militari all'interno di un podere, di proprietà della coppia, adibito ad azienda agro faunistica; qui sono state rinvenute 32 piante di marijuana dell'altezza di circa due metri, di cui 18 in fase di essiccazione e 14 in fase di coltivazione. (ANSA).