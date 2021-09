Incidente sul tratto lucano dell'A2, un ferito

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - Una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto stamani - per cause da accertare - sul tratto lucano dell'A2 Autostrada del Mediterraneo, all'interno della galleria Serra Rotonda, nei pressi di Lauria (Potenza), in direzione nord. La circolazione ha subito dei disagi, ma ora la situazione è tornata alla normalità.

La persona ferita era a bordo di un veicolo pesante, l'unico mezzo coinvolto nell'incidente. Sul posto è intervenuto un'eliambulanza e hanno lavorato uomini dell'Anas e delle forze dell'ordine. (ANSA).